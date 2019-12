Interview Brut : Christian Clot

Il a bravé les 4 milieux les plus hostiles de la planète. Son but : étudier l’impact de conditions climatiques extrêmes sur le corps humain. Le chercheur et explorateur Christian Clot raconte chacune de ses expéditions. Étape 1 : Le désert de Dasht-e Lut, l’endroit le plus chaud et sec au monde.