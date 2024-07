La préparation millimétrée de la triathlète Cassandre Beaugrand

1 500m de natation dans la Seine, 40km à vélo, et pour finir 10km de course à pied. Voila ce qui attend Cassandre Beaugrand, pour l'épreuve de triathlon des Jeux de Paris. Pas de qualification, juste une course, unique où chaque seconde compte. On l'a suivie à Londres, lors de sa préparation en soufflerie avec son vélo.