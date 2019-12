Le jour où le PSG a tenté de faire signer le roi Pelé

#TBT : Quand le PSG voulait recruter Pelé

Retour en 1971, lorsque l’équipe de football du Paris Saint-Germain voulait recruter le joueur brésilien Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé.

Paris compte deux équipes de football : le Red Star, fondé en 1897 et le Paris Saint-Germain. En 1971, l’équipe du Paris Saint-Germain Football Club vient d’accéder à la première division professionnelle, après avoir remporté le championnat national dans le groupe Centre.

« Conscients de la difficulté de l'entreprise, les dirigeants ont fait un très gros effort de recrutement » raconte Michel Druker dans ce reportage diffusé en 1971. Interrogé sur le recrutement possible du joueur brésilien Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, l’entraîneur Guy Crescent expliquait : « Le club de Santos et le “roi Pelé” seraient d'accord pour jouer un an. Nous pensons, pour notre part, qu'un an, c'est insuffisant, mais ceci, laisse (…) le très, très grand espoir, maintenant beaucoup plus affermi, de voir Pelé en France ».

« Il y a eu des contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même. Ils m'ont invité, en cette occasion, à porter les couleurs de leur club mais mon contrat avec Santos n'était pas terminé et j'ai toujours exprimé le désir d'achever ma carrière à Santos, le seul club que j'ai connu » déclarait pour sa part le joueur brésilien Pelé.