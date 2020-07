Le trimaran recyclé du navigateur Romain Pilliard

Le navigateur Romain Pilliard donne une seconde vie à son trimaran

Le trimaran « Use it again » est reconditionné. Brut a pu monter à bord.

Le navigateur français Romain Pilliard a plus d’un tour dans son sac. Quand il n’était pas sur l’eau, il a retapé à un trimaran mythique : un bateau construit par Ellen MacArthur en 2003 avec lequel elle a battu du tour du monde en solitaire en 2005. Ce trimaran s’appelle « Use it again ». « Il est reconditionné. Ça veut dire qu'il était abandonné, et que j'ai décidé de lui donner une seconde vie en utilisant un maximum de matériel et de matériaux existants », raconte Romain Pilliard.

« Il est resté à l'état d'épave »

Ce trimaran de 23 mètres n'est pas un bateau comme les autres. Après avoir vogué avec la championne Ellen MacArthur, il a navigué quelques années, puis abandonné pendant plus de 6 ans à Brest. « Il est resté à l'état d'épave. On a monté tout ce projet Use it again pour qu'il renavigue. C'est à partir de 2018 qu'il a retrouvé l'eau », explique Romain Pilliard.

Sur la partie avant du bateau, des voiles réutilisées. « Elles étaient au sein d'un team professionnel qui n'en avait plus l'utilité. C'est l'objectif du projet, c'est d'aller chercher du matériel qui est en stock quelque part, et éviter qu'il soit jeter. » De nombreux autres éléments sont issus de la récup’ : toutes les ficelles, les winchs, les pièces détachées du moteur…

« On construit des bateaux très performants, mais ils ne sont utilisés que quelques années »

« En fait, un trimaran comme celui-ci, s'il est bien entretenu, peut vraiment durer très longtemps. C'est ça qui est paradoxal : on construit des bateaux de courses très performants dans des matériaux composites, de carbone, faits pour durer. Mais finalement, ils ne sont utilisés que quelques années », déplore le navigateur.

Pour faire fonctionner le pilote automatique, l'électronique du bord, le GPS, le radar et l'ordinateur, Romain Pilliard utilise l’énergie éolienne. « Dans les zones de tout petit vent, j’ai des panneaux solaires reconditionnés. Enfin, l'hydrogénérateur, est un peu un mix : il fonctionne assez bien, même par faible vitesse. C'est une petite hélice qui tourne dans l'eau comme une hydrolienne pour me fabriquer mon énergie », détaille le navigateur.

En 2018, Use it again a fait la Route du rhum

En 2018, lors de la Route du rhum, Romain Pilliard a réussi à traverser l'Atlantique en solitaire. « Ça a été un moment personnel absolument exceptionnel. Vous vous rendez compte, être sur un trimaran au milieu de l'Atlantique, un trimaran de 23 mètres, tout seul ! Et ça a été surtout l'événement lancement de la renaissance de ce bateau. On a validé tout ce qu’on avait mis en œuvre pour donner une deuxième vie à ce bateau », se souvient-il, ému.

Pour lui, le trimaran Use it again est un reflet de l'économie circulaire. « L’économie circulaire, c'est d'abord réduire notre consommation, réduire notre l'utilisation des ressources, ne pas consommer neuf. Puis réemployer, trouver l'existant à qui il faut donner une deuxième, troisième, quatrième vie peut-être. Et puis après, au bout de la chaîne, il y a le recyclage et le recyclage. »