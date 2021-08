Louise sillonne les routes de France à vélo

Pendant le confinement , la recherche Google “vélo” a augmenté de 70%... Pour Louise, cette passion a démarré il y a 6 ans, quand elle et son frère ont décidé de faire Amsterdam-Lille à vélo. Depuis, elle sillonne les routes de France et du monde à la recherche des plus beaux paysages. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque