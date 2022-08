Miki Sudo, la plus grosse mangeuse de hot dogs

“Certaines personnes chantent bien, moi, je suis mangeuse de compétition”

"On considère rarement la faculté de beaucoup manger comme un don. Mais certaines personnes chantent bien, d'autres sont excellentes en calcul mental, moi, je suis mangeuse de compétition. L'Américaine Miki Sudo est une mangeuse professionnelle, classée n° 1 parmi les femmes et n° 3 toutes catégories par la Major League Eating, la fédération internationale des concours de nourriture. "Je suis surtout connue pour le concours chez Nathan's Famous. Je suis invaincue dans la catégorie féminine. Je détiens le record du monde, de 48 hot dogs et demi".

La jeune femme participe à d'autres concours au cours de l'année : "Je suis championne du monde d'ingestion de kimchi, du chou fermenté coréen, avec 3,8 kilos en 8 minutes. Pour la glace, j'ai fait 7,8 litres, plus de 4 kilos, en 6 minutes". Elle concourt de façon professionnelle à plein temps depuis 2013. Son mari, Nick Wehry, est lui aussi mangeur professionnel. Tous les ans, le jour de la fête nationale, la jeune femme et d'autres compétiteurs se retrouvent à Coney Island au concours de plus gros mangeur de hot dogs organisé par le restaurant Nathan's Famous… Brut les a suivis pour l'occasion.