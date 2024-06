Rencontre avec le champion du monde, Robert Pirès.

Dans sa carrière, il a joué avec les plus grands : Zidane, Deschamps, Henry… Et avec eux, il a gagné l'Euro, la Coupe du Monde, le championnats d'Angleterre. On a rencontré Robert Pirès pour parler de l'Euro, des joueurs de l'Équipe de France, des JO Paris 2024 et de son engagement pour la santé des jeunes enfants avec l'organisation GAVI Alliance pour que l’accès à des vaccins vitaux pour les enfants ne dépende pas de leur lieu de naissance.