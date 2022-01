Tour du monde : à bord du trimaran de Romain Pilliard et Alex Pella

Ils partent sur les traces de Magellan et vont tenter de battre le record du tour du monde à la voile d'est en ouest, face aux vents et aux courants dominants. Brut est monté à bord du trimaran de Romain Pilliard - Use It Again et Alex Pella avant leur départ.