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This Grandma-Grandson Duo Are TikTok Stars

TikTok videos of this grandma-grandson duo are a hit on the Internet. 🎶😝

07/13/2019 12:55 PM
  • 1.1m
  • 505

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374 comments

  • Rubab S.
    08/20/2019 10:50

    2 cute!!

  • Nidhi M.
    08/15/2019 15:45

    Nice

  • Suma B.
    08/15/2019 10:14

    Super guru

  • Shweta K.
    08/15/2019 09:41

    Woooooow dadi ji very nice🤗😍😍😘😘

  • Anjna D.
    08/15/2019 08:36

    Very very nice👌

  • Ayan A.
    08/14/2019 15:29

    Grandson nhi granddaughter 🙄

  • Parul S.
    08/14/2019 14:07

    Very nice dadi ma....

  • Panigrahi G.
    08/14/2019 13:26

    super

  • Komathi S.
    08/14/2019 12:34

    Lovely, paatima keep rocking

  • Tumpa M.
    08/14/2019 09:32

    Supar dadi ma

  • Prathamesh M.
    08/14/2019 08:59

    @

  • Divya A.
    08/14/2019 08:55

    Awesome.....

  • Maran
    08/14/2019 08:54

    Iva yarune theriyathu ana yella payaullaingalum wish panuthunga ana avainga family la irukura keladukala yevanum pakurathu illa thevidiya payaluka

  • Priyanka P.
    08/14/2019 07:13

    very good

  • Rahul S.
    08/13/2019 17:21

    Dadi nati is very good video

  • Skalzang D.
    08/13/2019 13:21

    Wow

  • Manoj D.
    08/13/2019 11:39

    Nasib vale ho aap ki dadi hai

  • Vaishnavi K.
    08/13/2019 09:20

    She is adorable ❤ all my love to her smile 😊 ❤

  • Indu I.
    08/13/2019 04:28

    Lovely grandma

  • कलपना म.
    08/13/2019 02:19

    कीयुट दादीजी I love you