This Grandma-Grandson Duo Are TikTok Stars

TikTok videos of this grandma-grandson duo are a hit on the Internet. 🎶😝
374 comments
Rubab S.08/20/2019 10:50
2 cute!!
Nidhi M.08/15/2019 15:45
Nice
Suma B.08/15/2019 10:14
Super guru
Shweta K.08/15/2019 09:41
Woooooow dadi ji very nice🤗😍😍😘😘
Anjna D.08/15/2019 08:36
Very very nice👌
Ayan A.08/14/2019 15:29
Grandson nhi granddaughter 🙄
Parul S.08/14/2019 14:07
Very nice dadi ma....
Panigrahi G.08/14/2019 13:26
super
Komathi S.08/14/2019 12:34
Lovely, paatima keep rocking
Tumpa M.08/14/2019 09:32
Supar dadi ma
Prathamesh M.08/14/2019 08:59
@
Divya A.08/14/2019 08:55
Awesome.....
Maran08/14/2019 08:54
Iva yarune theriyathu ana yella payaullaingalum wish panuthunga ana avainga family la irukura keladukala yevanum pakurathu illa thevidiya payaluka
Priyanka P.08/14/2019 07:13
very good
Rahul S.08/13/2019 17:21
Dadi nati is very good video
Skalzang D.08/13/2019 13:21
Wow
Manoj D.08/13/2019 11:39
Nasib vale ho aap ki dadi hai
Vaishnavi K.08/13/2019 09:20
She is adorable ❤ all my love to her smile 😊 ❤
Indu I.08/13/2019 04:28
Lovely grandma
कलपना म.08/13/2019 02:19
कीयुट दादीजी I love you