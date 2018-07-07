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This Syrian refugee shares her journey to Austria
"It’s terrifying. You feel frozen. Not cold frozen, but actually the feeling of fear that you get, you feel like you’re frozen." Rania fled Syria two years ago, she now lives and works in Austria. This is her story...
07/07/2018 17:34
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5 comments
Murad T.10/07/2018 23:56
اتمنى ان أرى لاجئ عراقي أو أفغاني يحكيلنا عن دخول أمريكا لبلده
Diljan W.09/07/2018 15:47
oooooooooooofffffff
Ko L.09/07/2018 01:55
ih
المعماري ا.08/07/2018 19:13
هربت من سوريا عشان تتبهذل بملابسها في بلد اخر...الواحد يحمد ربه عشان انه لايزال على قيد الحياه ...بغض النظر عن الدين والعرف ..ولكن نتفاجأ انهم يهربون من بلدانهم ليحكو لنا مأساتهم ويعرضو على الناس اجسادهم
Bishnu B.08/07/2018 05:33
नेपाल अामा का सपूत महान छाेरी नेपाल र नेपाली रक्षर्थ खटिनु हुने महीला अार्मी लाई सलाम!सलाम!! सलाम!!!