Eco-friendly burials

From natural cemeteries to biodegradable coffins: how to go green even when you're dead.
17 comments
Carol R.10/02/2018 07:28
You must be polluting the atmosphere by being cremated,but plots to get buried are not cheap?
Nizam A.09/29/2018 20:14
Beautiful
Nuur M.09/27/2018 21:55
Hay
استغفرالله ا.09/27/2018 17:52
اريد ترجمة المنشور للعربي
Santoshkumar B.09/27/2018 15:27
6g
Kemal A.09/26/2018 21:47
Rahman Suresi 1, 2. Rahmân Kur'an'ı öğretti. 3. İnsanı yarattı. 4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. 5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 6. Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler. 7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. 8. Ölçüde haddi aşmayın. 9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. 10. Allah yeri yaratıklar için var etti. 11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. 13. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 14. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. 15. "Cin" i de yalın bir ateşten yarattı. 16. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 17. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 18. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. 20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. 23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. 25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır. 30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! 32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. 34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. 36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) 38. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. 40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. 42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. 44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. 45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. 47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. 49. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 50. İçlerinde akan iki pınar vardır. 51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır. 53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. 55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. 57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 58. Onlar sanki yakut ve mercandır. 59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. 61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. 63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 64. O iki cennet koyu yeşil renktedir. 65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. 67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. 69. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. 71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. 73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. 75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). 77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
Tui S.09/26/2018 12:24
V 😙
Oudesh A.09/25/2018 23:19
Bhhhìmi n
Shabana Z.09/24/2018 18:55
Muslims are the closest to the nature.they neither burn or cremate their dead nor they use coffins.they simply bury their dead in white cotton cloth
Dibya J.09/24/2018 02:49
Hinduism says cremation in shamshān should be done with chandan wood or mango wood. Because burning of a highly quality wood does more good to the environment than harm as burning makes the quality of the product four fold. But today because of time saving and poverty as well, people don't cremate using such woods. And there is another cult of messaging the dead body with ghee oil before cremating. This also purifies the atmosphere. Note: But cremating in unscientific manner as not asked by Veda is harmful for the environment.
Joshua M.09/23/2018 23:48
just fyi cos you know...
Randy M.09/23/2018 21:15
You can go one step beyond cremation - there are companies that will use your ashes to make building blocks for artificial reefs.
Amanda B.09/23/2018 16:33
What’s greener than ashes??
Christina I.09/23/2018 15:49
Thanks for this. I didn't know it was an option.😀
Becamama M.09/23/2018 15:21
Gracias Brut por tan magnífico reportaje....
Erich P.09/23/2018 15:18
Cremate and be done with it
Rubin A.09/23/2018 14:56
Lailahaaiallah