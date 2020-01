On vous emmène dans les coulisses de Dix pour cent

Brut s’est infiltré sur le tournage de la quatrième et dernière saison. Ses acteurs et réalisateurs vous livrent leurs impressions.

Ça y est, c’est fini, l’aventure Dix pour cent ! La quatrième saison est en plein tournage. Après celle-ci, il sera temps de dire au revoir à Hervé, Camille, Mathias, Noémie, Andréa, Gabriel et Arlette. Mais en attendant, et pour vous consoler, Brut vous donne un avant-goût de cette saison.

« Sur ce tournage, on a affaire à deux réalisateurs »

C’est l’espiègle Nicolas Maury, qui interprète Hervé, qui nous embarque sur le tournage. « Salut Brut ! Regardez où est-ce qu'on est : ASK ! Allez, suivez-moi. On va commencer par ma salle préférée : la salle des cadeaux. Après, c'est la cafèt’. » Il s’active. « Allez, allez, hein ! Dix pour cent, c'est pas un truc de mollasson ! Voilà la cafèt'. On y a fêté des choses, mais on ne vous dira pas quoi. Il y a peut-être eu des anniversaires, peut-être des décès. » Nicolas nous emmène ensuite dans un endroit crucial pour lui : le bureau d’Hervé : « C’est là où tous les projets se font et se défont. » L’actrice Anne Marivin, qui débarque dans la saison 4, prend ensuite la relève. « Lors d’une journée type sur Dix pour cent, arrive très, très tôt. On se fait maquiller, on se fait coiffer, on se fait habiller. Ensuite, il y a un truc qui est assez drôle sur ce tournage, c'est qu'on a affaire à deux réalisateurs. On peut passer de l'un à l'autre, vu que ce n'est pas tourné dans la continuité. On peut, dans la même journée, tourner un peu du 2, passer au 4, faire du 5, revenir au 1… Il faut quand même que, dans nos têtes, ce soit très clair. »

« Chaque épisode est tourné en 11 jours »

Marc Fitoussi, l’un des réalisateurs, précise. « Chaque épisode de Dix pour cent est tourné en 11 jours, ce qui est assez peu. En 11 jours donc, on doit trouver des astuces pour tourner vite et bien. Par exemple, aujourd'hui, on fait une journée qui va représenter sept minutes d'un des épisodes. C'est énorme. D’habitude on fait, on va dire, quatre minutes utiles par jour. Je suis derrière le combo, je supervise tout ça. Très souvent, on tourne à deux caméras. Je dois vérifier deux écrans, tout ce qui se tourne parallèlement, et je dirige mes acteurs entre les prises. » « On répète toujours avant », ajoute Anne Marivin. « On fait une répétition même avant que les caméras soient placées pour que les cadreurs et tout ce qui est lumière puissent se mettre en place. Ensuite, ils installent les lumières et les cadres. »

« La décor va être réellement détruit »

Marc Fitoussi se montre nostalgique. « C’est la dernière saison… Aujourd'hui, par exemple, c'est mon dernier jour de studio. Je vais avoir d'autres séquences à tourner, mais en extérieur. Ça va me faire forcément bizarre ce soir de me dire que ce décor, je ne le connaîtrai plus. En plus de ça, il va être réellement détruit, et les meubles revendus. Sur la précédente saison, étant donné que le décor n'était pas déconstruit, on espérait forcément une saison suivante. Là, les choses sont très claires. »

Si la date de diffusion de la saison 4 de Dix pour cent n'a pas été communiquée par France Télévisions, on sait qu’elle sera probablement disponible au cours de l’année 2020.