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Nothing Could Stop Her From Dancing
She wanted to dance — and no bone disease or wheelchair was going to stop her.
01/01/2019 6:58 PMupdated: 08/24/2020 10:50 AM
And even more
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1863 comments
قطرٱت ا.06/26/2019 19:34
الحلاوة مخلتش عسيلة والشطح لالالا هههههه
محمد ی.06/26/2019 16:28
لعنت لعنت لعنت لعنت لعنت
Latifa M.06/26/2019 13:00
الخضراوي الخضراوي
TiannahUmu M.06/26/2019 10:38
God bless u
Frehiwat L.06/26/2019 01:35
You are so beautiful God bless you
Messaoud Z.06/26/2019 01:30
عايز تعرف مين بيدخل علي صفحتك وبيراقبك 😳! اكتب في جوجل whatcubcom واختار اول موقع انا دخلت علي الموقع انا عرفت مين بيدخل صفحتي بالوقت والتاريخ من موقع whatcubcom ابحث عنه في جوجل موقع موثوق من جوجل
Messaoud Z.06/26/2019 01:30
عايز تعرف مين بيدخل علي صفحتك وبيراقبك 😳! اكتب في جوجل whatcubcom واختار اول موقع انا دخلت علي الموقع انا عرفت مين بيدخل صفحتي بالوقت والتاريخ من موقع whatcubcom ابحث عنه في جوجل موقع موثوق من جوجل
Messaoud Z.06/26/2019 01:29
انسخ الرسالة التاليه وانشرها 15 مرة في تعليقات منشورات مختلفة علي الفيس بوك...)
وردة و.06/25/2019 21:25
تبالي انا رني معوقة ماشي هي ههههههه
Alfirdaous A.06/25/2019 21:08
لوكان جيتي عندنا ف موزمبيق راكي متي ف الشوكة
Gloria M.06/25/2019 20:53
Amén así es! Dios te bendiga princesa y Dios te permita seguir siendo así tan entusiasta.🙏♥️🙌👍😀💃✌️👏
سليمة ح.06/25/2019 20:11
Khanza
سليمة ح.06/25/2019 20:09
تستهلي الكرسي مزال يديك إنشاء الله
سليمة ح.06/25/2019 20:08
ربي عرف واش دار هذي راه باين متصلحش أتكون برجليها لأنها تشكل خطر على المجتمع
AS A.06/25/2019 15:32
Samia Prity🙄
الخضر ا.06/25/2019 12:24
معاقه اعععععع😑😂😂
Julmi K.06/25/2019 05:02
Julmi90 Julmi00 Julmi09022089317
Mahmod S.06/25/2019 03:39
Good for her, you go girl
Suman R.06/24/2019 13:02
Nice
ام م.06/24/2019 13:01
اراده وعزيمه