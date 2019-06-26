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Nothing Could Stop Her From Dancing

She wanted to dance — and no bone disease or wheelchair was going to stop her.

01/01/2019 6:58 PMupdated: 08/24/2020 10:50 AM

And even more

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1863 comments

  • قطرٱت ا.
    06/26/2019 19:34

    الحلاوة مخلتش عسيلة والشطح لالالا هههههه

  • محمد ی.
    06/26/2019 16:28

    لعنت لعنت لعنت لعنت لعنت

  • Latifa M.
    06/26/2019 13:00

    الخضراوي الخضراوي

  • TiannahUmu M.
    06/26/2019 10:38

    God bless u

  • Frehiwat L.
    06/26/2019 01:35

    You are so beautiful God bless you

  • Messaoud Z.
    06/26/2019 01:30

    عايز تعرف مين بيدخل علي صفحتك وبيراقبك 😳! اكتب في جوجل whatcubcom واختار اول موقع انا دخلت علي الموقع انا عرفت مين بيدخل صفحتي بالوقت والتاريخ من موقع whatcubcom ابحث عنه في جوجل موقع موثوق من جوجل

  • Messaoud Z.
    06/26/2019 01:30

    عايز تعرف مين بيدخل علي صفحتك وبيراقبك 😳! اكتب في جوجل whatcubcom واختار اول موقع انا دخلت علي الموقع انا عرفت مين بيدخل صفحتي بالوقت والتاريخ من موقع whatcubcom ابحث عنه في جوجل موقع موثوق من جوجل

  • Messaoud Z.
    06/26/2019 01:29

    انسخ الرسالة التاليه وانشرها 15 مرة في تعليقات منشورات مختلفة علي الفيس بوك...)

  • وردة و.
    06/25/2019 21:25

    تبالي انا رني معوقة ماشي هي ههههههه

  • Alfirdaous A.
    06/25/2019 21:08

    لوكان جيتي عندنا ف موزمبيق راكي متي ف الشوكة

  • Gloria M.
    06/25/2019 20:53

    Amén así es! Dios te bendiga princesa y Dios te permita seguir siendo así tan entusiasta.🙏♥️🙌👍😀💃✌️👏

  • سليمة ح.
    06/25/2019 20:11

    Khanza

  • سليمة ح.
    06/25/2019 20:09

    تستهلي الكرسي مزال يديك إنشاء الله

  • سليمة ح.
    06/25/2019 20:08

    ربي عرف واش دار هذي راه باين متصلحش أتكون برجليها لأنها تشكل خطر على المجتمع

  • AS A.
    06/25/2019 15:32

    Samia Prity🙄

  • الخضر ا.
    06/25/2019 12:24

    معاقه اعععععع😑😂😂

  • Julmi K.
    06/25/2019 05:02

    Julmi90 Julmi00 Julmi09022089317

  • Mahmod S.
    06/25/2019 03:39

    Good for her, you go girl

  • Suman R.
    06/24/2019 13:02

    Nice

  • ام م.
    06/24/2019 13:01

    اراده وعزيمه

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