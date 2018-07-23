Let's dance! They might not agree on much, but these U.S. politicians love to dance — some are just a little better at it than others. 👯🕺💃
141 comments
Imtiyaz A.10/04/2018 11:22
Good
Joyce J.10/03/2018 17:39
OMG!!! So, trying to see who is the best dancer?? Boy, that is important in government!!!
Viviane B.09/30/2018 23:46
Dance like no one is watching
Reda M.09/30/2018 21:18
بوش مثل القرد
Ken K.09/30/2018 19:19
He should be dancing all the way to jail with killary and obama
Justyna J.09/30/2018 13:01
Michele is the best 😏
Felix C.09/29/2018 20:52
Obama is a natural born hypocrite
Hassan A.09/28/2018 21:21
ارقصو بني سعود سيدفعون ويدفعون ثم يدفعون لكي ترقصو
Hamza M.09/28/2018 18:45
قتلتو كل العرب الاحرار والمسلمون الأبطال اجل ارقصو طالما أبطالها مدفونين ارقصو ارقصو ٠٠٠ من قطرة دم اخضتوها برقسكم ارقصو طالما دفنتو اسودها ارقصو ٠٠٠
الدبوسي ا.09/28/2018 17:21
كلهم فاسدون لايحبو الإسلام والا العرب هم سبب البلاوي التي نحن فيها الان
Kyaw S.09/28/2018 08:29
ဟိုေကာင္နနံပင္လွျမင့္ကိုေပးႀကည့္လိုက္ပါအံုး
Danish A.09/28/2018 05:26
wow so nice
محمد ع.09/26/2018 23:30
الله يلعنهم سبب دمار العالم
MD R.09/25/2018 18:58
জুতামারি
اميره ا.09/25/2018 11:38
حسبي الله ونعم الوكيل
طراد ف.09/24/2018 12:04
شفتيني وانا ميت بجنن وانا ميت تفكرت رئيسنا الي يلعب مع لبلاد في عريس وعروسه
A R.09/24/2018 07:59
জুতা
Md K.09/23/2018 19:33
বেরি নাআ চ সুনদ্র লাগচে
Afrah A.09/23/2018 15:21
الله ينتقم منكم بحق كل مظلوم راحت روحه بسببكم وبسبب عملاوؤكم المجرمين
Ismail C.09/22/2018 18:22
طز