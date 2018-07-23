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Politicians Love to Dance 👯‍🕺💃

Let's dance! They might not agree on much, but these U.S. politicians love to dance — some are just a little better at it than others. 👯‍🕺💃

07/23/2018 9:01 PM
  • 1.2m
  • 181

Pop Culture

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141 comments

  • Imtiyaz A.
    10/04/2018 11:22

    Good

  • Joyce J.
    10/03/2018 17:39

    OMG!!! So, trying to see who is the best dancer?? Boy, that is important in government!!!

  • Viviane B.
    09/30/2018 23:46

    Dance like no one is watching

  • Reda M.
    09/30/2018 21:18

    بوش مثل القرد

  • Ken K.
    09/30/2018 19:19

    He should be dancing all the way to jail with killary and obama

  • Justyna J.
    09/30/2018 13:01

    Michele is the best 😏

  • Felix C.
    09/29/2018 20:52

    Obama is a natural born hypocrite

  • Hassan A.
    09/28/2018 21:21

    ارقصو بني سعود سيدفعون ويدفعون ثم يدفعون لكي ترقصو

  • Hamza M.
    09/28/2018 18:45

    قتلتو كل العرب الاحرار والمسلمون الأبطال اجل ارقصو طالما أبطالها مدفونين ارقصو ارقصو ٠٠٠ من قطرة دم اخضتوها برقسكم ارقصو طالما دفنتو اسودها ارقصو ٠٠٠

  • الدبوسي ا.
    09/28/2018 17:21

    كلهم فاسدون لايحبو الإسلام والا العرب هم سبب البلاوي التي نحن فيها الان

  • Kyaw S.
    09/28/2018 08:29

    ဟိုေကာင္နနံပင္လွျမင့္ကိုေပးႀကည့္လိုက္ပါအံုး

  • Danish A.
    09/28/2018 05:26

    wow so nice

  • محمد ع.
    09/26/2018 23:30

    الله يلعنهم سبب دمار العالم

  • MD R.
    09/25/2018 18:58

    জুতামারি

  • اميره ا.
    09/25/2018 11:38

    حسبي الله ونعم الوكيل

  • طراد ف.
    09/24/2018 12:04

    شفتيني وانا ميت بجنن وانا ميت تفكرت رئيسنا الي يلعب مع لبلاد في عريس وعروسه

  • A R.
    09/24/2018 07:59

    জুতা

  • Md K.
    09/23/2018 19:33

    বেরি নাআ চ সুনদ্র লাগচে

  • Afrah A.
    09/23/2018 15:21

    الله ينتقم منكم بحق كل مظلوم راحت روحه بسببكم وبسبب عملاوؤكم المجرمين

  • Ismail C.
    09/22/2018 18:22

    طز