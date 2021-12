Comment préparer un poisson façon Parsi avec la chef Anahita Dhondy

Elle prône une cuisine sans déchets et réinvente les plats traditionnels Parsi. Voici la recette saine et durable de la cheffe Anahita Dhondy pour cuisiner un poisson vapeur façon Parsi. 🍽 Brut et EAT Foundation s'associent pour partager des recettes saines et durables du monde entier. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque