R.I.P. "Zombie Boy" Rick Genest

"Zombie Boy" — with his skin tattooed like a decomposing body — made his presence felt in fashion and most notably in a Lady Gaga video. RIP Rick Genest.
320 comments
Dương B.12/11/2019 12:39
Tôi nhớ anh "Rick genest' Zombie Boy
Nazeer A.02/23/2019 03:17
Any one try listen islamic adhan for finish hypertension. so plz my brother and sister try once.and remember in your prays.
Bahee A.11/20/2018 04:48
لا حول ولا قوة الا بالله ... كيف يشوه الانسان جمال ما اعطاه الله .. ليس بعد الهدى الا الظلال
Dilaylah A.10/04/2018 00:30
eski nn bo lo ke hsi ?
عمرو ا.10/01/2018 00:20
تم
فريد ا.09/30/2018 15:35
اعوزو بل الله من الشيطان الرجم
السيد أ.09/29/2018 21:10
أعوذ بالله من غضب الله حسبنا اللة ونعم الوكيل لعنه الله عليهم
Khaled G.09/29/2018 18:12
خري
السيد ص.09/28/2018 21:14
أيه القرف ده ربنا ينتقم منكم
KO K.09/28/2018 06:51
idol
محمدي و.09/27/2018 22:38
منو هذا؟
Hacene D.09/26/2018 18:29
شيطان 😈 على شكل انساان 😢 حسبي الله ونعمل وكيل
Ibrahim M.09/26/2018 12:45
هؤلاء هم شياطين الانس.. أعداءنا الله منهم
Ahmad A.09/26/2018 09:15
شوف هاد
ريهام م.09/26/2018 02:13
شكله وحش اوي ده مريض نفسي
Cotne K.09/25/2018 20:34
Music?
Lawand H.09/24/2018 18:33
dway lom ba3s bkawa bzana base ch daka
أحمد ع.09/24/2018 17:13
الحمد لله على نعمه الإسلام وكفابه نعمه
Raúl A.09/24/2018 16:55
el murió hace poco amor 😞
Ayshad K.09/24/2018 15:32
Tros feu sa 🙂🙂🙂🤙