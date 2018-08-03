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R.I.P. "Zombie Boy" Rick Genest

"Zombie Boy" — with his skin tattooed like a decomposing body — made his presence felt in fashion and most notably in a Lady Gaga video. RIP Rick Genest.

08/03/2018 9:01 PM
  • 2.8m
  • 518

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320 comments

  • Dương B.
    12/11/2019 12:39

    Tôi nhớ anh "Rick genest' Zombie Boy

  • Nazeer A.
    02/23/2019 03:17

    Any one try listen islamic adhan for finish hypertension. so plz my brother and sister try once.and remember in your prays.

  • Bahee A.
    11/20/2018 04:48

    لا حول ولا قوة الا بالله ... كيف يشوه الانسان جمال ما اعطاه الله .. ليس بعد الهدى الا الظلال

  • Dilaylah A.
    10/04/2018 00:30

    eski nn bo lo ke hsi ?

  • عمرو ا.
    10/01/2018 00:20

    تم

  • فريد ا.
    09/30/2018 15:35

    اعوزو بل الله من الشيطان الرجم

  • السيد أ.
    09/29/2018 21:10

    أعوذ بالله من غضب الله حسبنا اللة ونعم الوكيل لعنه الله عليهم

  • Khaled G.
    09/29/2018 18:12

    خري

  • السيد ص.
    09/28/2018 21:14

    أيه القرف ده ربنا ينتقم منكم

  • KO K.
    09/28/2018 06:51

    idol

  • محمدي و.
    09/27/2018 22:38

    منو هذا؟

  • Hacene D.
    09/26/2018 18:29

    شيطان 😈 على شكل انساان 😢 حسبي الله ونعمل وكيل

  • Ibrahim M.
    09/26/2018 12:45

    هؤلاء هم شياطين الانس.. أعداءنا الله منهم

  • Ahmad A.
    09/26/2018 09:15

    شوف هاد

  • ريهام م.
    09/26/2018 02:13

    شكله وحش اوي ده مريض نفسي

  • Cotne K.
    09/25/2018 20:34

    Music?

  • Lawand H.
    09/24/2018 18:33

    dway lom ba3s bkawa bzana base ch daka

  • أحمد ع.
    09/24/2018 17:13

    الحمد لله على نعمه الإسلام وكفابه نعمه

  • Raúl A.
    09/24/2018 16:55

    el murió hace poco amor 😞

  • Ayshad K.
    09/24/2018 15:32

    Tros feu sa 🙂🙂🙂🤙