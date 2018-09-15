Ballerina wants others to remember the beauty of Syria

She's dancing in the streets of Damascus to remind the world that Syria was once a vibrant art and culture hub. 💃🏽
1179 comments
فداء ي.10/31/2019 22:18
بدي نيكك في كسك يا قحبي
Akshaya D.10/31/2019 12:19
Very nice. All the best to you
Malek K.10/31/2019 02:36
فيديو رائع جدا.. كثير انبسطت بمشاهدته.. يستحق الابلاغ عنه وعن الصفحة
صلاح ا.10/30/2019 23:53
ياروحي ياشام العز
Azdine S.10/30/2019 18:34
culture is what you add not you strip
سويسي ع.10/30/2019 15:20
وبسبب أمثالك ستصبح بلد العهر
Jamel J.10/29/2019 18:52
صوتك لايسمع عن طريق التعري
Talal A.10/29/2019 14:10
الله من انا وصغير نفسي اتعلم ارقص الباليه
Tam T.10/29/2019 12:18
Miss you Damascus
Harka N.10/29/2019 08:43
Happy dipawali mam
Mussab A.10/27/2019 20:55
تنبض بالحب
مجاهد ح.10/26/2019 22:03
سوريا بلد شقيق ربنا يفك كربهم
Mohamed K.10/26/2019 18:05
هناك مثل شعبي يقول ....ما بقي للعمياء غير ان تكحل أعينها حتي يكتمل جمالها
سعد ا.10/26/2019 06:05
جميل
Hager N.10/26/2019 01:33
وااو خلصنا كل الطرق من ثقافه وتقدم وغيره و هنيلغلهم الفكره بالرقص في الشارع لا شابوه ع التفكير بجد
Asso A.10/25/2019 07:22
عمرت هسه من رگصتي خاتون
Rodolfo A.10/25/2019 03:02
Muy bonito y mas un la niña
Zakaria W.10/24/2019 22:38
كمية الزبالة والخرا من تصرفك مش طبيعي 🤦🏻♂️
انستي س.10/24/2019 21:39
رغم الحرب والدمار الحياة تستمر
احمد م.10/24/2019 19:40
قومي اقلعي يابنتي ربنا يهديكي...