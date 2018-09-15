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Ballerina wants others to remember the beauty of Syria

She's dancing in the streets of Damascus to remind the world that Syria was once a vibrant art and culture hub. 💃🏽

09/15/2018 5:01 PM
  • 33.7m
  • 1.6k

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1179 comments

  • فداء ي.
    10/31/2019 22:18

    بدي نيكك في كسك يا قحبي

  • Akshaya D.
    10/31/2019 12:19

    Very nice. All the best to you

  • Malek K.
    10/31/2019 02:36

    فيديو رائع جدا.. كثير انبسطت بمشاهدته.. يستحق الابلاغ عنه وعن الصفحة

  • صلاح ا.
    10/30/2019 23:53

    ياروحي ياشام العز

  • Azdine S.
    10/30/2019 18:34

    culture is what you add not you strip

  • سويسي ع.
    10/30/2019 15:20

    وبسبب أمثالك ستصبح بلد العهر

  • Jamel J.
    10/29/2019 18:52

    صوتك لايسمع عن طريق التعري

  • Talal A.
    10/29/2019 14:10

    الله من انا وصغير نفسي اتعلم ارقص الباليه

  • Tam T.
    10/29/2019 12:18

    Miss you Damascus

  • Harka N.
    10/29/2019 08:43

    Happy dipawali mam

  • Mussab A.
    10/27/2019 20:55

    تنبض بالحب

  • مجاهد ح.
    10/26/2019 22:03

    سوريا بلد شقيق ربنا يفك كربهم

  • Mohamed K.
    10/26/2019 18:05

    هناك مثل شعبي يقول ....ما بقي للعمياء غير ان تكحل أعينها حتي يكتمل جمالها

  • سعد ا.
    10/26/2019 06:05

    جميل

  • Hager N.
    10/26/2019 01:33

    وااو خلصنا كل الطرق من ثقافه وتقدم وغيره و هنيلغلهم الفكره بالرقص في الشارع لا شابوه ع التفكير بجد

  • Asso A.
    10/25/2019 07:22

    عمرت هسه من رگصتي خاتون

  • Rodolfo A.
    10/25/2019 03:02

    Muy bonito y mas un la niña

  • Zakaria W.
    10/24/2019 22:38

    كمية الزبالة والخرا من تصرفك مش طبيعي 🤦🏻‍♂️

  • انستي س.
    10/24/2019 21:39

    رغم الحرب والدمار الحياة تستمر

  • احمد م.
    10/24/2019 19:40

    قومي اقلعي يابنتي ربنا يهديكي...