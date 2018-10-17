Realities of Street Harassment

Ending Forced Marriage in Malawi
What is an NDA?
The life of Katherine Johnson
Teacher fired for being gay fights back
A sanctuary for migrants
Parkland Dad On a Mission to Destroy the Gun Lobby
Watch out for 😈 people
creepy
didn't know this was a problem there
True
I always think. Why only women ?? There is some imbalance between gender equalities.world should learn to respect women !!
🙂 parents if you didn't teach your Children how to respect other gender don't blame me when i do
Yeah .
This happened all around the world sad but true
Sapık
🙄
Poor mentality
9ok
الظلم باسم الملك ،فهل الملك يعلم
ام ام من المسؤول والمكلف بثطبيق التوصيات والتعلمات والقوانين التي هي في صالح المواطن المغربي ؟
مقتطف من الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثالتة من الولاية التشريعية العاشرة :".....فالمغرب يجب ان يكون بلدا للفرص،لابلدا للانتهازيين.واي مواطن ،كيفما كان،ينبغي ان توفر له نفس الحظوظ،لخدمة بلاده ،وان يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة ،من خيراته،ومن فرص النمو والارتقاء.
والواقع ان المغرب يحتاج ،واكثر من اي وقت مضى ،الى وطنيين حقيقييين ،دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين ،وهمهم توحيد المغاربة بدل تفرقهم ،والى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات ......"
التمردعلى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية وانتهاك الفصل35 و21 من دستور 2011 من طرف المكتب الوطني للكهرباء ومحكمة الاستئناف ورزازات (ملف عدد11/46 استعجالي) والتمرد على الخطاب السامي ليوم 2016/10/14 وذلك بتمرير الاعمدة الكهربائية في الملك الخاص في حقول المواطنين المستضعفين الاحرار بدون تعويض في انتهاك وتمرد واستعمار وتهجير قصري المحرم دوليا .
Sad reality !
It's life ..you spend your time teaching your kids real values others teach theirs the opposite..
see why has become so huge! All day long!
Kids having kids
Bunu yakında beğendi
true all day long 💔
☕😐🌴🌄
49 comments
Taipan S.12/01/2018 01:34
Watch out for 😈 people
Samanta Š.11/30/2018 20:44
creepy
Deepesh D.11/29/2018 05:16
didn't know this was a problem there
Siwas M.11/28/2018 12:39
True
Khurram J.11/27/2018 16:39
I always think. Why only women ?? There is some imbalance between gender equalities.world should learn to respect women !!
Heba G.11/26/2018 21:10
🙂 parents if you didn't teach your Children how to respect other gender don't blame me when i do
XloSe A.11/25/2018 15:28
Yeah .
Nalinie J.11/24/2018 02:53
This happened all around the world sad but true
Aylin A.11/23/2018 20:11
Sapık
Ichi B.11/22/2018 23:56
🙄
Mustafa S.11/21/2018 09:39
Poor mentality
Abdoulkadri S.11/20/2018 16:09
9ok
Brahim C.11/18/2018 16:23
الظلم باسم الملك ،فهل الملك يعلم ام ام من المسؤول والمكلف بثطبيق التوصيات والتعلمات والقوانين التي هي في صالح المواطن المغربي ؟ مقتطف من الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثالتة من الولاية التشريعية العاشرة :".....فالمغرب يجب ان يكون بلدا للفرص،لابلدا للانتهازيين.واي مواطن ،كيفما كان،ينبغي ان توفر له نفس الحظوظ،لخدمة بلاده ،وان يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة ،من خيراته،ومن فرص النمو والارتقاء. والواقع ان المغرب يحتاج ،واكثر من اي وقت مضى ،الى وطنيين حقيقييين ،دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين ،وهمهم توحيد المغاربة بدل تفرقهم ،والى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات ......" التمردعلى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية وانتهاك الفصل35 و21 من دستور 2011 من طرف المكتب الوطني للكهرباء ومحكمة الاستئناف ورزازات (ملف عدد11/46 استعجالي) والتمرد على الخطاب السامي ليوم 2016/10/14 وذلك بتمرير الاعمدة الكهربائية في الملك الخاص في حقول المواطنين المستضعفين الاحرار بدون تعويض في انتهاك وتمرد واستعمار وتهجير قصري المحرم دوليا .
Lalita Y.11/17/2018 07:39
Sad reality !
Ali A.11/15/2018 04:50
It's life ..you spend your time teaching your kids real values others teach theirs the opposite..
Ankita B.11/14/2018 15:50
see why has become so huge! All day long!
Imran A.11/13/2018 10:23
Kids having kids
Ali K.11/13/2018 05:10
Bunu yakında beğendi
آلاء ج.11/13/2018 00:54
true all day long 💔
Martin D.11/11/2018 03:23
☕😐🌴🌄