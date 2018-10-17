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Realities of Street Harassment

"All day long." This gut-wrenching PSA shares the realities of street harassment experienced by girls from a young age.

10/17/2018 9:01 PM
  • 798.7k
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Stand Up

  1. Ending Forced Marriage in Malawi

  2. What is an NDA?

  3. The life of Katherine Johnson

  4. Teacher fired for being gay fights back

  5. A sanctuary for migrants

  6. Parkland Dad On a Mission to Destroy the Gun Lobby

49 comments

  • Taipan S.
    12/01/2018 01:34

    Watch out for 😈 people

  • Samanta Š.
    11/30/2018 20:44

    creepy

  • Deepesh D.
    11/29/2018 05:16

    didn't know this was a problem there

  • Siwas M.
    11/28/2018 12:39

    True

  • Khurram J.
    11/27/2018 16:39

    I always think. Why only women ?? There is some imbalance between gender equalities.world should learn to respect women !!

  • Heba G.
    11/26/2018 21:10

    🙂 parents if you didn't teach your Children how to respect other gender don't blame me when i do

  • XloSe A.
    11/25/2018 15:28

    Yeah .

  • Nalinie J.
    11/24/2018 02:53

    This happened all around the world sad but true

  • Aylin A.
    11/23/2018 20:11

    Sapık

  • Ichi B.
    11/22/2018 23:56

    🙄

  • Mustafa S.
    11/21/2018 09:39

    Poor mentality

  • Abdoulkadri S.
    11/20/2018 16:09

    9ok

  • Brahim C.
    11/18/2018 16:23

    الظلم باسم الملك ،فهل الملك يعلم ام ام من المسؤول والمكلف بثطبيق التوصيات والتعلمات والقوانين التي هي في صالح المواطن المغربي ؟ مقتطف من الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثالتة من الولاية التشريعية العاشرة :".....فالمغرب يجب ان يكون بلدا للفرص،لابلدا للانتهازيين.واي مواطن ،كيفما كان،ينبغي ان توفر له نفس الحظوظ،لخدمة بلاده ،وان يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة ،من خيراته،ومن فرص النمو والارتقاء. والواقع ان المغرب يحتاج ،واكثر من اي وقت مضى ،الى وطنيين حقيقييين ،دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين ،وهمهم توحيد المغاربة بدل تفرقهم ،والى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات ......" التمردعلى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية وانتهاك الفصل35 و21 من دستور 2011 من طرف المكتب الوطني للكهرباء ومحكمة الاستئناف ورزازات (ملف عدد11/46 استعجالي) والتمرد على الخطاب السامي ليوم 2016/10/14 وذلك بتمرير الاعمدة الكهربائية في الملك الخاص في حقول المواطنين المستضعفين الاحرار بدون تعويض في انتهاك وتمرد واستعمار وتهجير قصري المحرم دوليا .

  • Lalita Y.
    11/17/2018 07:39

    Sad reality !

  • Ali A.
    11/15/2018 04:50

    It's life ..you spend your time teaching your kids real values others teach theirs the opposite..

  • Ankita B.
    11/14/2018 15:50

    see why has become so huge! All day long!

  • Imran A.
    11/13/2018 10:23

    Kids having kids

  • Ali K.
    11/13/2018 05:10

    Bunu yakında beğendi

  • آلاء ج.
    11/13/2018 00:54

    true all day long 💔

  • Martin D.
    11/11/2018 03:23

    ☕😐🌴🌄