Former ISIS Slave Receives Nobel Peace Prize

Sold into sex slavery by ISIS, she became an advocate for survivors after escaping. Now, Nadia Murad is a Nobel Peace Prize recipient.
110 comments
Hichem R.11/10/2018 04:38
العراق شعب عجيب تجراو على إعدام رئيسهم وفتحوا الباب الامريكان وخانو البلاد من إسقاط نظام الحكم فانظروا ماذا حل بهم اغتصبت نساؤهم الا تذكرون في وقت الزعيم صدام حسين المجيد كانت تسمى المرأة في عهده الماجدة فاعتبروا ولن بنفعكم الامريكان ولا الصهاينة في حل مشاكلكم حتى ترجعوا الى الكتاب والسنة وتحكموا شرع ربكم وتختاروا اهل الصلاح فيكم واتركوا كل الطوائف اللتى تدعي الشرع اقصد الدواعش وغيرهم من الطوائف اللتي تمرق من الدين.
هند ف.10/31/2018 17:05
هي عراقيه قبل كل شي
سجاد ا.10/31/2018 13:15
يابه دكلي خره نسوان الشهداء ربهم مستلك و هاي طلعوهه تبياته يومين سووه فاطمه الزهراء
ابو ا.10/31/2018 11:52
الاقليات في العراق لايوجد حمايه لهم وكانهم يعيشون في غابه الله يهلك من زرع الفتنه بين اطياف الشعب العراقي
أبو م.10/31/2018 10:35
كم عير اكلتي ١الف
أبو م.10/31/2018 10:29
هو انتي فيطي
Dana A.10/31/2018 09:06
مين ست دي؟؟
Faruq H.10/31/2018 03:57
Iam so sory
Nasir A.10/30/2018 18:44
totally involve America
Ranjit N.10/30/2018 12:09
That group of ISIS MUST BEXENTIRELYCDESTROYED. They must be finished off
محمد ر.10/30/2018 10:04
هذا هو دين اميه نعلهم الله الى يوم يبعثون
Razan F.10/29/2018 18:36
🤔🤔🤔
Issam T.10/29/2018 06:55
مبالغه
عمار س.10/29/2018 05:43
والله هذوله زمايل شافومنج واغتصبوج
Ahmed B.10/29/2018 05:31
هكذا امراة مكالمه حرام يغتصبها داعش ،،، انها انسانه بريئة لم تؤذي أحدا وهي تستحق كل خير
Ali A.10/28/2018 12:55
Our problem in Iraq after invasion is tribal law then Sharia law ..which means big tribe could assault and violate any one who does not belong to a tribe Even yazidis live under tribal law and sometimes violated other minorities
Ali S.10/28/2018 11:30
Isis is a terrorist organization of America and isreal
ابو ف.10/28/2018 11:16
انها تجيد التمثيل ولا تذكر فضل من قام بتخريرهم ناكرين الجميل
محمد ز.10/26/2018 19:22
نتضامن مع كل الضحايا بختلاف اجناسهم واعراقهم ودياناتهم ونشجب الظلم مهما كان فاعله. لكن كسؤال لما تكلمت هده الاخت بالعربية ولم تتكلم بلغة اخرى.
Rami M.10/26/2018 10:39
ييع ييع ييع