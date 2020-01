Naufrage d'un cargo en mer Noire : 180 moutons ont été sauvés

Près de 15.000 moutons meurent dans un naufrage

Le 24 novembre 2019, un cargo transportant 14.600 moutons a chaviré. 180 ont pu être sauvés.

Grâce aux efforts de plusieurs équipes de secours, 254 moutons vivants ont été extraits d’un navire renversé qui en transportait 14.600. Malheureusement, seuls 180 ont survécu : des dizaines d’entre-eux, blessés et épuisés, sont morts peu de temps après le sauvetage.

Plus de 3 millions d'animaux transportés hors de l'UE chaque année

Le naufrage a eu lieu le 24 novembre 2019. Durant les jours suivants, des équipes de secours se sont relayées pour venir en aide aux moutons piégés dans la cale. En janvier 2020, après des semaines de négociation, les moutons survivants ont été confiés aux associations Four Paws et Arca et transportés dans une ferme au nord de Bucarest.

Les moutons y resteront jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Les associations espèrent acquérir la propriété des animaux afin de les transférer dans des sanctuaires. Après examen, la plupart des animaux examinés étaient en bonne santé.

Chaque année, plus de 3 millions d'animaux vivants sont transportés de l'Union européenne vers des pays tiers. Aujourd’hui, les association de défense des animaux demandent à l’UE d'interdire ces exportations. De son côté, la Roumanie annoncé sa volonté de favoriser le transport de viande plutôt que d'animaux vivants.