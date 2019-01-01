New Prosthetic Legs Changed This Syrian Girl's Life

Born without legs, she learned to walk on tuna cans. Now, a new prosthesis is revitalizing the life of this Syrian girl. ❤️
6730 comments
İbrahim B.11/01/2019 07:08
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN
Maamar E.11/01/2019 00:17
لآ حولا ولا قوتا إلا بي الله
Røjï R.10/31/2019 23:54
ربي يشفيك انشاء الله
يوسف خ.10/31/2019 23:36
الحمدلله ربي العلمين علي هذا صحه
وردة ا.10/31/2019 23:31
الله يشفيكم
Aderemi J.10/31/2019 22:34
God bless everyone that help her achieve her dream!
Jerlyn A.10/31/2019 22:11
Haw ishapen istosker
Miro A.10/31/2019 22:09
ربنا يشيفه ويعفيه يارررب
Jaykid P.10/31/2019 21:44
More strength
ضياء ا.10/31/2019 20:20
حسبنا الله ونعم الوكيل 😥😥😥
Nabi K.10/31/2019 18:46
Thanks
نور ا.10/31/2019 17:39
الحمد لله دائما وابدا اللهم لك الحمد والشكر على كل شئ
غصون ا.10/31/2019 15:45
اللهم آمين يارب العالمين
Jitender K.10/31/2019 15:02
अल्लाह जिम्मेदार है
Farxaan C.10/31/2019 14:45
waarcusub
احمد ش.10/31/2019 14:40
الله يشفيهم
Ussama A.10/31/2019 13:55
يا ربي اشفي كل مريض
Abdlhadi Z.10/31/2019 13:39
سبحانك يارب
ابراهيم ا.10/31/2019 10:58
الحمد لله الذي عافني مما ابتلا به.غيرى وفضلنى علي كثيرا من خلقه تفضيلا
Soana H.10/31/2019 06:40
طهورا انشاء الله