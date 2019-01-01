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New Prosthetic Legs Changed This Syrian Girl's Life

Born without legs, she learned to walk on tuna cans. Now, a new prosthesis is revitalizing the life of this Syrian girl. ❤️

01/01/2019 6:01 PM
  • 33.0m
  • 8.8k

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6730 comments

  • İbrahim B.
    11/01/2019 07:08

    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN

  • Maamar E.
    11/01/2019 00:17

    لآ حولا ولا قوتا إلا بي الله

  • Røjï R.
    10/31/2019 23:54

    ربي يشفيك انشاء الله

  • يوسف خ.
    10/31/2019 23:36

    الحمدلله ربي العلمين علي هذا صحه

  • وردة ا.
    10/31/2019 23:31

    الله يشفيكم

  • Aderemi J.
    10/31/2019 22:34

    God bless everyone that help her achieve her dream!

  • Jerlyn A.
    10/31/2019 22:11

    Haw ishapen istosker

  • Miro A.
    10/31/2019 22:09

    ربنا يشيفه ويعفيه يارررب

  • Jaykid P.
    10/31/2019 21:44

    More strength

  • ضياء ا.
    10/31/2019 20:20

    حسبنا الله ونعم الوكيل 😥😥😥

  • Nabi K.
    10/31/2019 18:46

    Thanks

  • نور ا.
    10/31/2019 17:39

    الحمد لله دائما وابدا اللهم لك الحمد والشكر على كل شئ

  • غصون ا.
    10/31/2019 15:45

    اللهم آمين يارب العالمين

  • Jitender K.
    10/31/2019 15:02

    अल्लाह जिम्मेदार है

  • Farxaan C.
    10/31/2019 14:45

    waarcusub

  • احمد ش.
    10/31/2019 14:40

    الله يشفيهم

  • Ussama A.
    10/31/2019 13:55

    يا ربي اشفي كل مريض

  • Abdlhadi Z.
    10/31/2019 13:39

    سبحانك يارب

  • ابراهيم ا.
    10/31/2019 10:58

    الحمد لله الذي عافني مما ابتلا به.غيرى وفضلنى علي كثيرا من خلقه تفضيلا

  • Soana H.
    10/31/2019 06:40

    طهورا انشاء الله