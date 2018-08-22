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She Got An Airline To Stop Using Plastic Straws
This Girl Scout just got an entire airline to stop using plastic straws. 💪
08/22/2018 5:01 PM
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And even more
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139 comments
Muhibul R.08/29/2019 14:54
Because she has been in a good country where there is space for good ideas 😑
Nevin S.08/29/2019 14:38
cuckville resident
David M.08/29/2019 14:26
Estamos encubriendo un invierno plástico... Estamos dándonos cuenta del desastre y no le damos importancia seguimos en un acelerado mundo del deshecho diario y no nos importa donde lo dejamos...Los grandes países se asocian con líderes corruptos para exportar su basura tóxica...miren como eeuu inunda a Ecuador con su suciedad...
Vikki R.02/12/2019 00:56
Straws??? We are worried about straws, smh
Sajid A.11/19/2018 17:51
🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏👏
Muhammad R.11/19/2018 02:40
Nice
Baitullah K.11/18/2018 19:03
Beauty
Khanzada P.11/18/2018 18:24
Good
Bob B.11/18/2018 16:58
😍😍😍😍😍😍😍
Victoria G.11/18/2018 15:32
so Scouts is making a difference huh ?
Sofikul I.11/18/2018 13:05
Iloveyoubo
Mazhar U.11/17/2018 21:08
Good
علي ا.11/17/2018 16:57
٨﷽ (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) قال صلى الله عليه وسلم:ﷺ اكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ.ﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّد انشرها جزاك آلاف خير
Khanzada P.11/17/2018 15:53
Good
Ghulam M.11/17/2018 10:29
Hi
Poonam C.11/17/2018 01:45
Our planet its our future👍
Kanak K.11/13/2018 16:13
Wattagirl ! Kudos to you. Lets all listen to her...or will you !!
Mohamed Z.11/13/2018 08:43
how about you dont use straws at all you wont miss a lot
Nuur M.11/12/2018 22:02
Girls
Sazzad H.11/12/2018 18:07
একটাই পথ খোলা অাছে (১২-১১-২০১৮ইং) (সাজ্জাদ হাসান) একটাই পথ খোলা ওরে ও মন ভোলা----- একদিকে সততা, অার অন্যদিকে অপারগতা; কোনদিকে যাবে বলো? ------একটাই পথ খোলা অাছে-----। যেখানে পথের শুরু সেখানে অাবার শেষ, জানি না তুমি অাছো অার কতদূর অবশেষ------ পথেরই মাঝে বাঁচা-মরা পথেরও ঘামে ক্লান্ত খরা, নিত্যদিন পথের কাছে একটাই পথ খোলা অাছে-----। কেবা কারা পথের কাঙাল কেহ রাখে না খবর বাঙাল, বললে ভুল যে হবে এক যাযাবর একেলা একেলা পথচারি পথিক কোনবা দেশের মুসাফির------- পথের বোঝা কাঁধে লয়ে কতদিন কতদিন যাবে সয়ে; পাবো কবে পথের দেখা চেয়ে দেখি অামি পথেই একা? গুমরে কেঁদে যে মরে পিছুটান পথের কার তরে সঙ্গী অাপন-পর পথেই মোর যাচে।