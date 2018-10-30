She Proves That Talent Comes in Every Size

She was body shamed into quitting ballet, but she came back with a vengeance to show that talent comes in every size.
720 comments
Safder A.09/08/2019 15:53
Very nice
Muhammad Z.09/07/2019 07:49
Your lovely
Sameer K.09/07/2019 06:45
Beautiful figure and beautiful looking dear love you dear
أم أ.08/01/2019 02:23
« إقرأ هذا الدعاء » يحل مشـآكلك كيف ماكآنت واين ماوجدت ويعطيك ربي ماطلبت .. « لومرة واحدة في عمرك » دعاء مبارك { { { } } } ... بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شي قدير لا إله إلا الله إقرارآ بربويته سبحان الله خصوصآ لعظمته اللهم يانور السماوات والأرض ياعماد السماوات والأرض ياجبار السماوات والأرض ياديان السماوات والأرض ياوارث السماوات والأرض يامالك السماوات والأرض ياعظيم السماوات والأرض ياعالم السماوات والأرض ياقيوم السماوات والأرض يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك ياأرحم الراحمين بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعه آتيه لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي لايرجى إلا فضله الله أكبر ليس كمثله شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركه تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فإقبل توبتي وأرحم ضعف قوتي وأغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبآ وإلى كل خير سبيلآ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسطا لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وانت على كل شي قدير اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتمنع عني مواهبك لسوء ماعندي ولاتجازني بقبيح عملي ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك ياأرحم الراحمين اللهم لاتحرمني وأنا أدعوك ولاتخيبني وأنا أرجوك اللهم إني أسألك يافارج الهم ياكاشف الغم يامجيب دعوة المضطر يارحمن الدنيا يارحيم الأخرة إرحمني برحمتك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله الا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها يارب العالمين اللهم أني أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك دعاء المفتقر الذليل لاتجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفآ رحيما ياحي ياقيوم بعد قراة. الدعاء ا أذكر الله في 10 تعليقات متتالية بنية الفرج استغغر الله العظيم واتوب اليه اللهم ارزق كل من عمل مشاركه في هذا الدعاء مع جميع اصدقائه ومجموعاته وصفحاته شاركها مع خمس مجموعات راح تكون حسنة جارية عليك وعلى اهلك
Dario T.07/31/2019 23:36
❤
Dario T.07/31/2019 23:36
Waooo i lake 🌹
Nasir J.07/31/2019 14:04
Raja g
Nademan K.07/31/2019 10:07
Great
Juan C.07/30/2019 22:21
Cháves derrochó los ahorros de la cuarta república...💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Catherine R.07/30/2019 04:18
tu bailando cómo toda una mami 💁🏻♀️✨
Sayed K.07/30/2019 02:31
Hi
منال ف.07/29/2019 23:52
برافوووو
KHaldoun K.07/29/2019 15:22
ما بيدي يولي عندي هذا الbody وتيبس باشييبه عودي لا تحصن محبوبي زنودي ولا نزورو وساقي في قيودي ولقلبي دق تخنق وريدي ضحكوا لراوا بالايد ورودي ديما شباب في عيني ريدي ولو ابياض الفود وفودي ابياتي مكسيه ببرودي هذا وجداني ما هو قصيدي
Rana A.07/29/2019 13:46
You are great 👍
Noor K.07/28/2019 15:57
ummmmmmmmmah
Saleem S.07/28/2019 15:52
Wonderful
Saleem S.07/28/2019 15:52
Na
Saleem S.07/28/2019 15:52
So beautiful
Imtiyaj J.07/28/2019 15:03
She's so fixable 😮😮
Safder A.07/28/2019 14:13
Very good