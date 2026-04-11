Au Nigeria, ils sont fous d'escargots

🇳🇬 Au Nigeria, la viande d’escargot est très prisée. Nous avons rencontré Ezekiel Olajumoke, héliciculteur, qui nous a initiés à tout ce qu’il sait, de l’élevage à la consommation des escargots géants d'Afrique. Et vous, avez-vous déjà goûté des escargots ? Comment les préparez-vous ? Dites-le-nous en commentaires.