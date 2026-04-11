Afrique
Justice & Faits divers

Au Nigeria, ils sont fous d'escargots

🇳🇬 Au Nigeria, la viande d’escargot est très prisée. Nous avons rencontré Ezekiel Olajumoke, héliciculteur, qui nous a initiés à tout ce qu’il sait, de l’élevage à la consommation des escargots géants d'Afrique. Et vous, avez-vous déjà goûté des escargots ? Comment les préparez-vous ? Dites-le-nous en commentaires.
Publié le
11
/
04
/
2026
À suivre
Baoulécore : les trésors de la musique ivoirienne.
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