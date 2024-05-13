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Appel aux dons : Brut. se mobilise en solidarité avec les victimes des incendies

Depuis plusieurs jours, des feux d'une ampleur exceptionnelle frappent la Gironde, les Landes et le Var. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, des habitations ont été détruites et de nombreuses familles ont dû quitter leur foyer dans l'urgence. Sur le terrain, pompiers et secouristes luttent sans relâche pour protéger les populations.

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Une femme de 97 ans bat un record du monde en se tenant debout sur un avion en marche

Au Royaume-Uni, Betty Bromage, 97 ans, a battu un record du monde de “wing walk”, établi par le Guinness Book des records. Cette discipline consiste à tenir debout le plus longtemps possible sur un avion en marche dans les airs.

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Pourquoi ce pays du Pacifique change de nom ?

Le quatrième plus petit pays du monde change de nom, et passe de Nauru à Naoero. Derrière ce changement, une rupture avec son passé colonial et une bataille pour l’avenir de l’île, menacée par le dérèglement climatique.

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Moha La Squale condamné à deux ans de prison pour des violences sur deux femmes

L'ex-star du rap Moha La Squale a été condamné vendredi à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour avoir frappé deux femmes lors d'une soirée à son domicile parisien en mai.

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Feux de forêt : la Gironde repasse en vigilance rouge

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Présidentielle : Gabriel Attal porte plainte pour une "ingérence étrangère" en "provenance de réseaux russes"

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Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron… qu’ont-ils fait pour nous protéger ? Face aux canicules et aux incendies actuels, remontons le temps. La multiplication de ces risques étaient déjà annoncées dans les années 1990. Alors comment ont agi (ou non) nos dirigeants pendant tout ce temps ? On fait un bilan pour Lucas explique.
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Sous Paris : la plus grande clim' d’Europe marche à l'eau de Seine
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Anders Breivik, le terroriste néonazi
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J’ai pisté le jaguar en Guyane… (et rien ne s'est passé comme prévu)
3 conseils pour réussir son plongeon
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78e Festival de Cannes

Suivez l'actualité du plus grand festival de cinéma qui se déroule du 13 au 24 mai 2025 et dont Brut est le partenaire officiel.

Avec Artus et (un peu) Franck Dubosc à Cannes
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Tourner avec Guillaume Canet, vieillir et mourir au cinéma… l'interview Cannes de Marion Cotillard
On a passé plusieurs jours avec Eva Huault en amont du Festival de Cannes
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J’étais la créature qui avait été créée et recrachée par la Société générale.
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L'impressionnant incendie de la cathédrale de la Dormition à Kyiv
Comment le régime iranien résiste à l'offensive israélo-américaine
École bombardée en Iran… que sait-on vraiment de cette attaque ?
Comment l’Iran et les États-Unis sont devenus ennemis
Enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela : retour sur un assaut prévu depuis des mois
Une "ville de glace" géante a ouvert ses portes en Chine
Une autoroute s'effondre en Indonésie suite à de fortes innondations
Otage d’état : Benjamin Brière raconte ses trois ans de cauchemar en Iran
Pourquoi le Venezuela est dans le viseur de Donald Trump ?
Des ouvriers échappent de peu à un effondrement dans un gouffre à Bangkok.
Une vague vient envahir la réception d'un hôtel à Hong Kong
Le gouvernement indonésien interdit le drapeau pirate de Luffy dans One Piece.

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France

Ceuta : Pourquoi l'une des seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique est en crise ?
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Des ossements de mammouth vieux de plusieurs milliers d’années ont été découverts après l'assèchement d'un fleuve.
La minute de silence en hommage aux pompiers morts dans l'incendie de Mérignac.
Une femme de 25 ans est morte après avoir reçu une injection illégale dans un salon de beauté à Nice.
Un cours de secourisme utilise une chanson de Bad Bunny pour s’entraîner au massage cardiaque.
Ce pêcheur sous-marin filme le moment où il est attaqué par un requin.
Les animaux sauvages victimes des incendies
Des employés sont actuellement piégés dans les décombres après l’explosion d’un centre commercial au Japon.
À Bali, un club de course accusé de discriminer les Indonésiens.
Ce marathon extrême au Pôle Nord coûte jusqu'à 100 000 € la place : on vous explique ce que c'est.

Culture

Aziz Hammedi, le pianiste autodidacte de la gare de Grenoble
BRUT. BOOK — Christophe Ono-dit-Biot : L'Odyssée de l'Odyssée
Son métier : chansigneuse
Fini les terrains, le maillot de foot envahit les rues
Le comeback de Jessy Matador
On était au dîner "The Bear" à Paris
En coulisses avec Oxmo Puccino au festival Soeurs Jumelles
L'INTERVIEW D'AYMERIC : Pierre-Antoine Capton
Avec Artus et (un peu) Franck Dubosc à Cannes
Les indispensables du Hellfest pour les festivaliers
On a cherché les meilleurs looks du Hellfest 2026.
Dans l'atelier de Pierre Tatin, maître verrier

La question Brut.

LA QUESTION BRUT. — Et vous, c'est quoi la pire bêtise que vous ayez faite ?
C'est quoi votre premier souvenir du Tour de France ?
Et vous, c’est quoi le conseil que vous donneriez à votre vous d’il y a 10 ans ?
LA QUESTION BRUT. — C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ?
Et vous, c'est quoi le dernier rêve que vous avez fait ?
C'est quand la dernière fois que vous avez eu honte ?
LA QUESTION BRUT — À qui vous aimeriez dire "merci" mais vous ne l’avez jamais fait ?
C'est quand la dernière fois que vous avez dit "je t'aime" à quelqu'un ?

Nature

Le naufrage d’un ferry fait deux morts au Guyana, au moins 66 personnes sont portées disparues.
L’Orient-Express 68 fois moins cher ! (Mode backpacker activé)
Il vit dans l'un des villages les plus isolés de France
Dans leur colonie de vacances, ces enfants scientifiques aident à protéger la nature
Ces deux français tentent de traverser l’Antarctique… (juste avec une voile)
Plongée sous glace, hypothermie, blizzard… Il me prépare à toutes les situations !
Nico, dameur TikTokeur
JT Kids - Le piton de la Fournaise s'est réveillé !
Hôtel de luxe VS animaux sauvages ?!
Au cœur de l'une des expéditions les plus risquées au monde
Une journée sous terre avec les inspecteurs des carrières
Peut-on stopper ces “gouffres” immenses et destructeurs ?

IA

Pourquoi la Gen Z refuse le développement de l'IA au travail ?
BRUT. PHILO : Basile Jeannet - IA, animaux, humains : et s'ils se ressemblaient plus qu'on ne le pense ?
SAGAS. Barbe Noire, la vraie histoire du pirate légendaire
Ravaillac : l’homme qui a tué le roi Henri IV
La Peste noire, la maladie qui a décimé l’Europe — SAGAS
De “suppositoire criblé de trous" à symbole absolu de Paris : l'incroyable histoire de la tour Eiffel
L'IA menace-t-elle vraiment notre intelligence ?
Les Apaches, le premier gang parisien de l'histoire
Eva Chen : "Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain dans la mode"
Les jeunes qui utilisent ChatGPT comme psy
LA QUESTION BRUT — Est-ce que vous utilisez l'IA ?
Cette médecin généraliste utilise l'IA lors de ses consultations