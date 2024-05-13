Appel aux dons : Brut. se mobilise en solidarité avec les victimes des incendies

Depuis plusieurs jours, des feux d'une ampleur exceptionnelle frappent la Gironde, les Landes et le Var. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, des habitations ont été détruites et de nombreuses familles ont dû quitter leur foyer dans l'urgence. Sur le terrain, pompiers et secouristes luttent sans relâche pour protéger les populations.