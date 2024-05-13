Appel aux dons : Brut. se mobilise en solidarité avec les victimes des incendies
Depuis plusieurs jours, des feux d'une ampleur exceptionnelle frappent la Gironde, les Landes et le Var. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, des habitations ont été détruites et de nombreuses familles ont dû quitter leur foyer dans l'urgence. Sur le terrain, pompiers et secouristes luttent sans relâche pour protéger les populations.
Une femme de 97 ans bat un record du monde en se tenant debout sur un avion en marche
Au Royaume-Uni, Betty Bromage, 97 ans, a battu un record du monde de “wing walk”, établi par le Guinness Book des records. Cette discipline consiste à tenir debout le plus longtemps possible sur un avion en marche dans les airs.
Pourquoi ce pays du Pacifique change de nom ?
Le quatrième plus petit pays du monde change de nom, et passe de Nauru à Naoero. Derrière ce changement, une rupture avec son passé colonial et une bataille pour l’avenir de l’île, menacée par le dérèglement climatique.
Présidentielle : Gabriel Attal porte plainte pour une "ingérence étrangère" en "provenance de réseaux russes"
Incendies en Gironde : "Nous n'avons jamais abandonné Le Porge", affirme le patron des pompiers du département
Accusations de violences sur d'ex-compagnes: le chef Jean Imbert placé sous statut de témoin assisté
Var : l'hypothèse d'actes volontaires "sérieusement envisagée" pour la reprise de feu du Gros Bessillon
Incendies en Gironde : le passage des feux révèle des obus de la Seconde Guerre mondiale, déminage en cours au Porge
Incendie en Gironde : situation "stable" dimanche, le feu "n'évolue plus", selon la préfecture
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Un pilote de ligne drogué et arrêté à l'aéroport avec 70.000 comprimés d'ecstasy en Indonésie
Un élève peut maintenant être forcé de changer d'établissement en raison du comportement de ses parents
Allemagne : un véhicule fonce dans la foule lors de la gay pride de Berlin, un mort et 16 blessés
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Canicule : "5.764 décès excédentaires" ont été enregistrés lors de l'épisode de chaleurs en juin selon Santé publique France
Trump menace de bombarder des infrastructures civiles iraniennes chaque fois que l'Iran tirera sur un navire
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