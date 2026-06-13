🇳🇬 Nigeria : le Sénat ordonne l’arrestation de bandits exhibant de l’argent sur TikTok.

🇳🇬 Au Nigeria, des internautes alertent depuis plusieurs jours sur des distributions d’argent effectuées par de présumés terroristes lors de lives TikTok. En réaction, le président du Sénat a ordonné aux forces de l'ordre de renforcer la surveillance des activités criminelles sur les réseaux sociaux.