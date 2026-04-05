Trials and Tribulations, une expo à la mémoire des tirailleurs

À Berlin, le curateur camerounais Bonaventure Soh Bejeng Ndikung a ouvert les portes de son exposition Tirailleurs : Trials and Tribulations, consacrée à l’histoire et la mémoire des soldats venus d'Afrique ou d'outre-mer, engagés dans les armées coloniales européennes pendant les deux guerres mondiales. Brut. y était.