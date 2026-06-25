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Cinéma

The Polygamist, cette série qui cartonne sur Netflix

Numéro 1 au Kenya, en Afrique du Sud et en Jamaïque, The Polygamist suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux depuis sa sortie sur Netflix. Mais saviez-vous que l'autrice Sue Nyathi s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire le roman à l'origine de cette série ? On te raconte.
Publié le
25
/
06
/
2026
À suivre
Qui est Alexx Ekubo ?
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Numéro 1 au Kenya, en Afrique du Sud et en Jamaïque, The Polygamist suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux depuis sa sortie sur Netflix. Mais saviez-vous que l'autrice Sue Nyathi s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire le roman à l'origine de cette série ? On te raconte.
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