The Polygamist, cette série qui cartonne sur Netflix

Numéro 1 au Kenya, en Afrique du Sud et en Jamaïque, The Polygamist suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux depuis sa sortie sur Netflix. Mais saviez-vous que l'autrice Sue Nyathi s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire le roman à l'origine de cette série ? On te raconte.