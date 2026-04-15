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Le Sénégal sacré champion d’Afrique de blitz.

🇸🇳🇧🇫 À Ouagadougou, le sénégalais Mactar Sylla a une nouvelle fois été sacré champion d’Afrique de blitz, lors des 10es Championnats d’Afrique de scrabble francophone (CHAMPAS) . On t’en dit plus.
Publié le
15
/
04
/
2026
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