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Gabon : la tenue africaine obligatoire pour les agents de l’administration publique.

🇬🇦 Au Gabon, le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret visant à encadrer le port obligatoire des tenues africaines par les fonctionnaires chaque vendredi. Une semaine après, bien que le texte ne soit pas encore officiellement adopté, de nombreux fonctionnaires ont déjà commencé à porter des tenues africaines au travail.
Publié le
12
/
05
/
2026
À suivre
Le mercredi, c’est désormais Fugu Day au Ghana !
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À suivre
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🇬🇦 Au Gabon, le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret visant à encadrer le port obligatoire des tenues africaines par les fonctionnaires chaque vendredi. Une semaine après, bien que le texte ne soit pas encore officiellement adopté, de nombreux fonctionnaires ont déjà commencé à porter des tenues africaines au travail.
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