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Trois ans plus tard, on a retrouvé Pierre à Saly

🇸🇳 Il y a trois ans, Brut rencontrait Pierre, moniteur de jet-ski à Saly, au Sénégal. Notre journaliste Edou est retourné prendre de ses nouvelles. Il lui raconte tout ce qui a changé depuis leur dernière rencontre.
Publié le
26
/
07
/
2026
À suivre
En studio avec Benny Adam et Lartiste
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