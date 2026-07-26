Trois ans plus tard, on a retrouvé Pierre à Saly
🇸🇳 Il y a trois ans, Brut rencontrait Pierre, moniteur de jet-ski à Saly, au Sénégal. Notre journaliste Edou est retourné prendre de ses nouvelles. Il lui raconte tout ce qui a changé depuis leur dernière rencontre.
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Trois ans plus tard, on a retrouvé Pierre à Saly
🇸🇳 Il y a trois ans, Brut rencontrait Pierre, moniteur de jet-ski à Saly, au Sénégal. Notre journaliste Edou est retourné prendre de ses nouvelles. Il lui raconte tout ce qui a changé depuis leur dernière rencontre.
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