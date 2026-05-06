Economie
Inflation & pouvoir d’achat

Afrique-Chine : 53 pays africains exemptés de droits de douane.

Depuis le 1er mai, la décision de la Chine de supprimer les droits de douane sur les exportations est entrée en vigueur pour tous les pays africains, à l’exception de l’Eswatini. On t’explique.
Publié le
06
/
05
/
2026
À suivre
La croissance africaine repart à la hausse.
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