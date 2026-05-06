Afrique-Chine : 53 pays africains exemptés de droits de douane.
Depuis le 1er mai, la décision de la Chine de supprimer les droits de douane sur les exportations est entrée en vigueur pour tous les pays africains, à l’exception de l’Eswatini. On t’explique.
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Afrique-Chine : 53 pays africains exemptés de droits de douane.
Depuis le 1er mai, la décision de la Chine de supprimer les droits de douane sur les exportations est entrée en vigueur pour tous les pays africains, à l’exception de l’Eswatini. On t’explique.
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