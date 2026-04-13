La NASA "relance" le débat sur l'origine du couscous.
Marocain, tunisien ou algérien ? Le débat sur l’origine du couscous était en tendance sur les réseaux sociaux après que le plat est apparu sur un menu destiné aux astronautes de la mission Artemis II. On te raconte.
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La NASA "relance" le débat sur l'origine du couscous.
Marocain, tunisien ou algérien ? Le débat sur l’origine du couscous était en tendance sur les réseaux sociaux après que le plat est apparu sur un menu destiné aux astronautes de la mission Artemis II. On te raconte.
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