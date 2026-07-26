Santé
Santé & Médecine

Elle a survécu à Ebola !

"Les gens disaient que si tu arrives au centre de traitement d’Ebola, tu reviens dans un cercueil." Alors que l'épidémie d'Ebola fait rage en RDC, Nathalie a contracté le virus Ebola alors qu’elle travaillait dans un hôpital. Aujourd’hui guérie, elle s’occupe à son tour d’enfants atteints de la maladie. Brut. l’a rencontrée. #BrutDemain
Publié le
26
/
07
/
2026
À suivre
"C’est quoi une FIV ?"
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