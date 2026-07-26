Elle a survécu à Ebola !

"Les gens disaient que si tu arrives au centre de traitement d’Ebola, tu reviens dans un cercueil." Alors que l'épidémie d'Ebola fait rage en RDC, Nathalie a contracté le virus Ebola alors qu’elle travaillait dans un hôpital. Aujourd’hui guérie, elle s’occupe à son tour d’enfants atteints de la maladie. Brut. l’a rencontrée. #BrutDemain