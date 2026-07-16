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À Abidjan, Nikiema retrouve le sourire grâce à une opération

À 3 ans, Nikiema souffrait d’une sténose caustique, un rétrécissement de l’œsophage causé par l’ingestion d’une substance toxique. Brut. a suivi son parcours vers la guérison. #BrutDemain
Publié le
16
/
07
/
2026
À suivre
D’où vient la vidéo virale du faux coup d’État en France ?
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