L'OMS approuve un traitement antipaludique pour les bébés.
Le 14 avril 2026, l'OMS a préqualifié le tout premier traitement contre le paludisme, spécifiquement conçu pour les nouveau-nés et nourrissons. Voici ce que l'on sait.
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L'OMS approuve un traitement antipaludique pour les bébés.
Le 14 avril 2026, l'OMS a préqualifié le tout premier traitement contre le paludisme, spécifiquement conçu pour les nouveau-nés et nourrissons. Voici ce que l'on sait.
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À Johannesburg, la Fondation L’Oréal en partenariat avec l'UNESCO met à l’honneur les femmes scientifiques sur le continent
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