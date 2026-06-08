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MMA, UFC & Arts martiaux

"J’ai dépassé la polémique… Inch’Allah, la reprise se fera bientôt."

🇩🇿 "J’ai dépassé la polémique… Inch’Allah, la reprise se fera bientôt." Éloignée du ring depuis deux ans, la championne olympique de boxe Imane Khelif s’est confiée sur son actualité au micro de Brut.
Publié le
08
/
06
/
2026
À suivre
Rencontre avec Moustapha Diakhaté.
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🇩🇿 "J’ai dépassé la polémique… Inch’Allah, la reprise se fera bientôt." Éloignée du ring depuis deux ans, la championne olympique de boxe Imane Khelif s’est confiée sur son actualité au micro de Brut.
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