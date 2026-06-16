Le Louvre se transforme en festival pendant un mois

Et si le plus grand musée du monde devenait votre terrasse cet été ? Du 20 juin au 25 juillet 2026, le Louvre sort de ses murs. Concerts sous la Pyramide, cinéma dans la cour Carrée, danse et stand-up dans les Tuileries : pendant un mois, les cours et les jardins du domaine se transforment en scène géante à ciel ouvert. Et bonne nouvelle, une grande partie de la programmation est gratuite. On vous dit tout.

Un concert d'ouverture sous la Pyramide

Le coup d'envoi a lieu le 20 juin, la veille de la Fête de la musique, avec l'Orchestre de Paris réuni pour la première fois sous la Pyramide. À la direction, la cheffe Bar Avni, Premier Prix du concours international La Maestra 2024, et au violon solo, Sarah Nemtanu, sur des pièces de Chausson, Ravel et Moussorgski. C'est gratuit, sur réservation via louvre.fr.

Du cinéma en plein air dans la cour Carrée

Du 1er au 4 juillet, la cour Carrée se change en salle de cinéma à ciel ouvert avec Cinéma Paradiso dans le cadre des Étés du Louvre, coproduit avec mk2. Quatre soirées de projections sur écran géant, DJ sets et animations, le tout gratuit. Cette sixième édition met à l'honneur Joachim Trier, fraîchement oscarisé pour "Valeur sentimentale", avec une projection de "Julie (en 12 chapitres)" en sa présence. L'accès se joue via une loterie en ligne, à tenter sur les sites du Louvre et de mk2.

Le Louvre invite Paris l'été dans les Tuileries

Du 15 au 25 juillet, le festival pose ses scènes au cœur du jardin des Tuileries, en partenariat avec Paris l'été. Au menu, une programmation qui balaie large : la danse de Marco da Silva Ferreira et de Carmel Loanga, le théâtre et le stand-up de Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Tahnee et Mahaut Drama, et côté musique, Keren Ann, Sílvia Pérez Cruz, Catastrophe ou encore Léonie Pernet. Cirque, cabaret et une exposition photo de Nicolas Henry complètent l'affiche. La billetterie ouvre le 11 mai sur parislete.fr.

Le retour de la vasque olympique

Symbole des Jeux de Paris 2024, la vasque olympique et paralympique fait son retour au jardin des Tuileries du 21 juin au 14 septembre. Elle s'élèvera chaque soir au coucher du soleil, toujours 100 % électrique grâce au soutien d'EDF.

En pratique

Festival à ciel ouvert, du 20 juin au 25 juillet 2026, entre la Pyramide, la cour Carrée et le jardin des Tuileries. Une partie de la programmation est gratuite, sur réservation ou loterie. Toutes les infos sur louvre.fr.