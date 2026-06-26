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Canicule: les organisateurs de Solidays ont annoncé aux bénévoles l'annulation de l'édition 2026

Getty Images
Les organisateurs de Solidays ont annoncé aux bénévoles l'annulation du festival, qui devait débuter vendredi, à cause de la canicule et conformément à la demande du préfet de police de Paris, a appris l'AFP de sources concordantes.
Brut.avec AFP
Publié le
26
/
06
/
2026
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Le directeur et fondateur de Solidays Luc Barruet "vient de le dire devant tous les bénévoles", a indiqué une personne de son entourage. Deux bénévoles l'ont ensuite confirmé à l'AFP. Le festival devait se tenir jusqu'à dimanche et comptait dans sa programmation Orelsan, Major Lazer ou Gims.

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