Canicule: les organisateurs de Solidays ont annoncé aux bénévoles l'annulation de l'édition 2026

Getty Images

Les organisateurs de Solidays ont annoncé aux bénévoles l'annulation du festival, qui devait débuter vendredi, à cause de la canicule et conformément à la demande du préfet de police de Paris, a appris l'AFP de sources concordantes.

À voir également sur Brut