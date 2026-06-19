Malgré la canicule, Laurent Nuñez ne projette pas "de remise en cause générale des festivités"

Laurent Nuñez a assuré vendredi qu'il n'y aurait "pas de remise en cause" générale des festivités prévues pour la Fête de la musique dimanche, alors que plusieurs municipalités ont annoncé l'annulation d'événements en raison de la vague de chaleur.

"Il n'y a pas de remise en cause des activités qui sont prévues pour les fêtes de la musique d'une manière générale", a insisté M. Nuñez, en ajoutant: "Au cas par cas, chacun appréciera si certains événements peuvent ou pas poser des difficultés".

"Trois points d'attention"

Il a cité trois "points d'attention" pour les forces de l'ordre pour la Fête de la musique.

Le déploiement d'un important dispositif de maintien de l'ordre pour éviter tout débordement.

Le risque de noyade à Paris (18 bateaux seront mobilisés).

Le risque d'incendie.

"Limiter la consommation d'alcool"

De son côté, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a adressé un message de vigilance aux jeunes leur demandant de faire "vraiment, attention à l'alcool et à l'activité physique".

En période de canicule, "même jeune, même en bonne santé, si vous faites une activité physique, vous avez un risque pour votre corps, parce que votre cœur a plus de mal à libérer de l'oxygène, et c'est comme un muscle, il devient trop fatigué et donc il y a un risque", a-t-elle prévenu.

A l'approche de la Fête de la musique, la ministre a également alerté sur les risques "très importants" liés à la consommation d'alcool en période de canicule : "l'alcool, avec la chaleur, entraîne des conséquences très importantes" sur la santé.

"On est deux fois, trois fois plus déshydraté", souvent sans même s'en rendre compte et "du coup, on arrive aux urgences beaucoup plus vite", a-t-elle mis en garde.

"Nos comportements individuels doivent aussi s'adapter aux changements climatiques. Et s'adapter, ça veut dire que dans ces moments-là, il faut vraiment limiter la consommation d'alcool", a-t-elle insisté.

Elle a par ailleurs rappelé que "100% des Ehpad ont une salle rafraîchie" ouverte à tous. "Si vous n'avez pas d'endroit frais, vous pouvez aller dans l'établissement d'à côté de chez vous", a-t-elle dit.