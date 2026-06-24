Solidays 2026 : à Longchamp, le festival qui s'est construit autour d'une cause

Du 26 au 28 juin 2026, Solidays revient à l'hippodrome de Paris-Longchamp pour sa 28e édition. Trois jours de concerts, mais pas seulement. Depuis 1999, le festival reverse ses recettes à la lutte contre le VIH. Orelsan, Gims, Zara Larsson ou Bigflo & Oli partagent l'affiche avec une centaine d'associations.

Une fête née d'une urgence sanitaire

À la fin des années 1990, le sida reste une crise majeure et la lutte manque de fonds comme de visibilité. L'association Solidarité Sida décide alors de financer son combat autrement : par la musique. Le premier Solidays a lieu en 1999 à Longchamp.

Le principe n'a pas bougé depuis. Solidays n'est pas un festival qui soutient une cause, c'est une cause qui a bâti un festival pour se financer. Les recettes permettent chaque année de soutenir des programmes de prévention, de soins et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, en France comme à l'étranger.

Une affiche large, du rap à l'électro

La programmation cherche à rassembler des publics très différents, en mêlant têtes d'affiche et jeunes talents. En 2026, on y retrouve Orelsan, Gims, Gazo, Bigflo & Oli, Zara Larsson, Major Lazer, Josman ou encore Nina Kraviz, du rap au grand public en passant par la techno de fin de nuit.

Le festival garde aussi un pied dans la scène émergente, avec des noms comme 2L, Iliona, Ino Casablanca ou Jolagreen23. Une façon de continuer à faire découvrir, autant que de remplir les grandes scènes.

Plus qu'un concert

Au cœur du site, le Village Solidarité réunit une centaine d'associations autour de la santé, de l'environnement, de l'éducation à la citoyenneté ou de la lutte contre les discriminations. S'y ajoutent des talks, des expositions et des espaces d'échange pensés pour sensibiliser un public jeune. Le festival rend aussi hommage aux personnes disparues et aux bénévoles qui le font vivre depuis plus de vingt-cinq ans.

En pratique

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026, à l'Hippodrome de Paris-Longchamp (16e). Plusieurs formules de pass sont en vente sur la billetterie en ligne : solidays.seetickets.com



