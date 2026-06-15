L'Arcom ordonne à CNews de respecter davantage la diversité des opinions sur son antenne

Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a épinglé CNews, la chaîne d'infos dans le giron de Vincent Bolloré, pour la "prédominance" d'un "même courant de pensée et d'opinion" sur la sécurité, la guerre en Ukraine, l'immigration ou l'islam, dans une décision rendue publique lundi.

"Même courant de pensée et d'opinion"

L'Arcom, qui répondait à une saisine de l'organisation Reporters sans frontières (RSF) en janvier, met en demeure CNews de respecter davantage l'"expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion", sous peine d'ouvrir la voie à de possibles sanctions, notamment financières, à dix mois de l'élection présidentielle.

Sollicitée par l'AFP, CNews a indiqué qu'elle ne souhaitait pas faire de commentaire.

Avant de rendre cette décision, les services de l'Arcom ont visionné 168 heures des principales émissions de CNews, comme "L'Heure des Pros", "La Grande Interview", "Morandini Live" ou "Punchline", diffusées au mois de mars 2025, la période visée par RSF.

Résultat, l'instance de régulation constate "la prédominance d'un même cadre d'interprétation de l'actualité, marqué par une focalisation, à travers les questions de sécurité intérieure, sur la menace que représenteraient l'immigration et l'islam pour la société française, la mise en cause, notamment sur ces questions, de l'action de l'exécutif et de l'Union européenne et une forte défiance à l'égard de l'institution judiciaire, outre la critique systématique du parti La France Insoumise" de Jean-Luc Mélenchon.

"Nous avons constaté une forte convergence des points de vue dans le traitement des principaux thèmes abordés", a souligné le président de l'Arcom, Martin Ajdari, devant des journalistes lundi. La décision est datée du 12 juin.

C'est la première fois que le régulateur se prononce sur la question du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, un champ plus large que celui des temps de parole politique. Cette compétence avait été ajoutée en 2024 par une décision du Conseil d'Etat, déjà saisi à l'époque par RSF.

Avec la campagne présidentielle de 2027 en ligne de mire, Martin Ajdari a en outre annoncé que l'Arcom se doterait à la rentrée d'une veille sur le respect du pluralisme sur les quatre chaînes info de la TNT (BFMTV, CNews, LCI, franceinfo).