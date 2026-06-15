Economie
Inflation & pouvoir d’achat

Le gazole repasse sous la barre des 2 euros le litre en France

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Le gazole, carburant le plus consommé par les Français, est repassé vendredi sous la barre des deux euros le litre, selon les chiffres fournis lundi par la direction générale de l'Energie et du Climat (DGEC), rattachée au ministère de la Transition écologique.
Brut.avec AFP
Publié le
15
/
06
/
2026
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Le prix moyen du litre de gazole a reculé de près de 2 centimes, passant à 1,995 euros vendredi 12 juin, contre 2,014 la semaine précédente. C'est la première fois depuis début mars que le gazole passe sous cette barre symbolique.

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