Environnement
Changement climatique

Canicule : 26 départements dont Paris en vigilance orange jeudi

REUTERS
Vingt-six départements dont Paris sont placés, jeudi, en vigilance orange, a annoncé mercredi Météo-France.
AFP
Publié le
17
/
06
/
2026
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Voici les départements concernés : l'Ain, l'Allier, l'Aube, le Cher, la Côte d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loir, le Jura, le Loiret, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Nous vous en parlions sur Brut, la vague de chaleur qui touche la France à partir d'aujourd'hui risque de faire culminer le thermomètre à "des pointes à 40°C" selon Météo-France. À Paris, "on dépassera les 35 degrés jeudi et vendredi", avant une possible accalmie suivie d'une remontée, durant laquelle "ça pourrait atteindre des niveaux très élevés".

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