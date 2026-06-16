Vague de chaleur : Météo-France anticipe "des pointes à 40 °C"localement en fin de semaine ; à Paris, "on dépassera les 35 °C jeudi et vendredi"

La vague de chaleur qui devrait toucher la France à partir de mercredi risque de faire culminer le thermomètre à "des pointes à 40°C" dimanche, à l'occasion du solstice d'été, avertit mardi Météo-France.

"40°C ponctuellement"

"Il y a des modélisations qui montrent des températures qui pourraient atteindre les 40°C ponctuellement", a affirmé Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, au cours d'un échange avec la presse.

Dans les régions Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Ile-de-France et la vallée du Rhône, "c'est tout à fait possible que de façon localisée, on approche ou on atteigne même ces 40°C", a-t-elle ajouté.

Après un épisode de chaleur inédit enregistré à la fin mai, la France va connaitre cette semaine sa première vague de chaleur de l'année, soit un événement plus intense. Il s'agit de la 52e vague de chaleur à l'échelle nationale depuis 1947, et de la 27e depuis 2010, a précisé Météo-France.

L'établissement public a étendu mardi à 51 départements sa vigilance jaune pour la canicule et les orages en prévision de la journée de mercredi, et dit anticiper un "probable" passage en vigilance orange jeudi dans les départements du Centre-Est, le nord de la région Rhone-Alpes et la région parisienne, face aux fortes chaleurs qui se profilent.

Ce durcissement de la vigilance "va probablement s'étendre à d'autres régions", a dit Valérie Scavarda, permanencière de prévision à Météo-France, au cours du même échange avec la presse.

A Paris, "on dépassera les 35 degrés jeudi et vendredi", a aussi détaillé Christelle Robert, avant une possible accalmie suivie d'une remontée, durant laquelle "ça pourrait atteindre des niveaux très élevés".