Affaire Lyhanna: la mère d'une victime présumée de Jérome B. va déposer plainte contre l'Etat

La mère d'une mineure qui avait déposé plainte pour viol sur mineure contre Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna, va déposer plainte contre l'Etat et contre le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé mardi son avocat Pierre Debuisson sur RTL.

"Des responsabilités doivent être déterminées"

Au micro de la radio, Me Debuisson a annoncé plusieurs procédures: "Une plainte devant le tribunal judiciaire pour faute lourde" de l'Etat, "une plainte au pénal" contre enquêteurs et procureurs et enfin une procédure contre Gérald Darmanin devant la Cour de justice de la République.

Cette dernière action est justifiée par le fait que M. Darmanin "incarne l'institution judiciaire puisqu'il est Garde des sceaux et qu'il a été pendant quatre ans ministre de l'Intérieur et donc patron des policiers et des gendarmes", a fait valoir l'avocat, déplorant qu'aujourd'hui le ministre feigne "d'apprendre que le système judiciaire est en faillite totale".

"Des responsabilités doivent être déterminées et on ne doit pas passer à côté de l'occasion qui nous est offerte de renverser tout ce système qui ne fonctionne pas et de réformer l'institution judiciaire de façon à ce que ce genre de scandale ne se reproduise plus", a ajouté Me Debuisson.

Plainte déposée le 22 août 2025

Le 22 août 2025, la mère de cette mineure née en 2014 a déposé plainte à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) accusant Jérôme B. d'avoir commis des viols sur sa fille, entre septembre 2024 et mai 2025, au domicile de ce dernier.

La petite fille avait été entendue cinq jours plus tard et des examens médico-légaux et psychologiques réalisés en septembre et octobre 2025.

Au cours de ce mois, le parquet de Toulouse s'est dessaisi au profit de celui d'Auch qui, en janvier, avait prescrit des actes d'enquête à la gendarmerie de Lectoure, dans cette procédure.

"Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Lyhanna", avait indiqué la procureure d'Auch, Clémence Meyer, lors d'un point de presse la semaine passée, tout en n'étant pas en mesure de dire quelles investigations avaient effectivement été menées par les gendarmes dans les quelque quatre mois écoulés entre fin janvier et la disparition de la collégienne.