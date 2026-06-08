Affaire Lyhanna: le frère de Jérôme Barella placé en garde à vue pour viol sur mineur, viol sur conjoint et séquestration

Le frère de Jérôme Barella, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête, pour viol sur mineure, viol par conjoint, séquestration et menaces, a-t-on appris auprès du parquet d'Auch.

"À 10h25, le commissariat d'Auch a procédé au placement en garde à vue du frère de Jérôme B (...) des chefs de viol sur mineur de plus de 15 ans, viol par conjoint, séquestration et menace de mort réitérée par conjoint", a déclaré dans un communiqué la procureure d'Auch, Clémence Meyer, confirmant une information de BFM-TV.

Plaintes pour des faits de 2007 et 2017

En détention provisoire depuis le 1er juin, Jérôme Barella a été mis en examen pour l'enlèvement de Lyhanna, une collégienne de 11 ans, qui a été retrouvée morte jeudi dans les locaux d'une exploitation agricole désaffectée, à 15 km du lieu de sa disparition.

Dimanche, une marche blanche en hommage à Lyhanna a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Fleurance, autour de la famille de la collégienne.