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Justice & Faits divers

Femme décédée après des tirs policiers à Paris : l’IGPN saisie pour "violences ayant entraîné la mort"

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Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violences ayant entraîné la mort, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), après le décès d'une femme à la suite de tirs policiers mercredi dans le 12e arrondissement de la capitale.
Brut.avec AFP
Publié le
02
/
07
/
2026
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"Un couteau de boucher"

Mercredi vers 17h, la police avait été appelée "par un homme qui s'inquiétait de l'état de démence de sa compagne".

"Depuis leur séparation, une quinzaine de jours plus tôt, elle était hébergée dans le sous-sol du restaurant tenu par son frère (...) Consommatrice de méthamphétamines, elle était sortie le matin même d'une hospitalisation en soins psychiatriques", a-t-il poursuivi.

Selon les premiers éléments transmis au parquet, "à l’arrivée des policiers, la femme est descendue dans cette cave" et a "subitement agressé" la policière qui était descendue à sa suite, en "effectuant de grands gestes avec un couteau de boucher", a détaillé le parquet.

"La fonctionnaire de police touchée est légèrement blessée"

"La policière a fait usage de son pistolet à impulsion électrique. Le policier qui la suivait a fait usage de son arme à feu. Huit étuis ont été retrouvés dans l'escalier. Les pompiers n'ont pu réanimer la femme, dont le décès a été constaté", a-t-il encore déclaré.

Mercredi, la préfecture de police (PP) de Paris avait indiqué que les policiers avaient été appelés "pour une femme retranchée dans la cave d'un restaurant".

"A leur arrivée, celle-ci, menaçante, a porté un coup de couteau à une fonctionnaire de police", avait relaté la préfecture, ajoutant qu'un policier a "fait usage de son arme administrative" à l'encontre de la femme qui "est décédée de ses blessures" malgré l'intervention des secours.

"La fonctionnaire de police touchée est légèrement blessée", avait précisé la PP.

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