Football : Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol

Le footballeur marocain Achraf Hakimi, dont le renvoi pour viol devant une cour criminelle a été confirmée vendredi par la Cour d'appel de Versailles, a indiqué attendre "avec impatience" son procès.

"J'attends ce procès depuis le premier jour"

"J'attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler", écrit sur les réseaux sociaux le défenseur du Paris SG actuellement à la Coupe du monde aux Etats-Unis avec l'équipe nationale du Maroc.

"La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit: 'Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire.'", déplore le joueur de 27 ans dans une réaction publiée immédiatement après l'annonce de son renvoi.

"J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises", poursuit le joueur mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui s'était rendue dans un commissariat où elle avait déclaré avoir été violée par le footballeur.

"Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile", regrette Hakimi.

Lors de l'audience devant la chambre de l'instruction en mai, il avait demandé un non-lieu pour les faits qui lui sont reprochés.

Hakimi participe à sa 3e Coupe du monde avec le Maroc, opposé à l'Ecosse (18h00 locales, 22h00 GMT).