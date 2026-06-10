Plainte à Saint-Brieuc pour viol: "Possible lien" avec l'affaire Lyhanna

Le parquet de Saint-Brieuc a fait état mercredi d'un "possible lien" entre une plainte pour viol sur mineure déposée en mars et l'affaire Lyhanna, la collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers.

La plainte avait d'abord été déposée contre X par la mère d'une fillette de 11 ans, l'auteur n'étant pas identifié, pour des faits datant de 2023, avait indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

La semaine dernière, la plainte contre X déposée en mars au commissariat de Saint-Brieuc pour viol sur mineure est devenue une plainte contre Jérôme Barella, l'homme de 41 ans suspecté d'avoir tué Lyhanna, avait précisé la source. La fillette avait en effet affirmé l'avoir reconnu, à l'occasion de la médiatisation de l'affaire.

"Investigations et auditions"

Le procureur de la République de Saint-Brieuc, Julien Wattebled, a confirmé mercredi le dépôt de la plainte.

Celle-ci a donné lieu "à des investigations et auditions", a-t-il précisé. "Les vérifications entreprises depuis la semaine dernière viennent corroborer l'existence d'un possible lien" avec "l'affaire de Fleurance", commune où Lyhanna avait disparu.

Le parquet de Saint-Brieuc a précisé qu'il s'était dessaisi au profit du parquet d'Auch. Julien Wattebled a déclaré ne pas vouloir donner de précision sur le fond de cette procédure pour "préserver l'intimité de la jeune plaignante" et ne pas "nuire à l'enquête".

Plusieurs plaintes pour viols sur mineurs et signalements visent Jérôme Barella, mis en examen et incarcéré pour enlèvement et séquestration.